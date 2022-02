Роберто Карлос сыграет за команду из Пивной лиги Англии

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос примет участие в матче Пивной лиги Англии. Команда из Шропшира The Bull In The Barne победила в розыгрыше «трансфера мечты» от eBay – клубы платят по 5 фунтов, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше.