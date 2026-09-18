В США посадили на 20 лет причастного к теракту в «Крокусе» боевика. «Передавал инструкции»

В США приговорили к 20 годам связанного с «Крокусом» боевика ШарифуллуЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 годаГригорий Сысоев/РИА Новости Суд в США приговорил к 20 годам заключения афганского боевика Мохаммада Шарифуллу, причастного к подготовке теракта в «Крокус Сити Холле».