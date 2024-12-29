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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев об РПЛ: «Растет и однозначно прогрессирует. Детско-юношеский футбол поднимается и радует нас новыми фамилиями»

«Глобально ничего не изменилось, все кроется в нюансах. Уровень организации соревнований, стадионов, качество футбола, привлечение легионеров, уровень молодых футболистов выросли.

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