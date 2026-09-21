Памфилова: нет ни одного основания для отмены итогов выборов

Оснований для отмены итогов голосования нет. Об этом 21 сентября заявила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва.
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