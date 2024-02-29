Зачем Центральной Азии понадобилась британская система права

Пока у нас довольно активно осуждают сроки развала Европы, а некоторые эксперты так и вообще оценивают перспективы вхождения в новый «нерушимый Союз» Польши или то, какую часть Румынии следует отдать в будущую Австро-Венгерскую империю, президент Кыргызстана поставил на обсуждение в парламенте республики вопрос о целесообразности перехода на британскую систему права.