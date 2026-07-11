В каком возрасте человек сильнее всего меняется внешне

Человек стареет не постепенно: ученые нашли возраст, когда внешность меняется особенно резко. Разбираемся, почему зеркало вдруг начинает показывать другое лицо и какие процессы запускаются в организме после 40 и 60 лет.
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