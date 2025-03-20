ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петрович
    "За здоровье русского народа!" поднял тост И.В.Сталин на приёме в честь Победы 24 июня 1945 года. И.В.Сталин был немн...Паспорта изъяли, ...
  • HotRS
    Ну, Эмираты тут вообще никаким боком. Абхазы 60 % — христиане  16 % — мусульмане 3 % — приверженцы абхазской религии...В Абхазии мы част...
  • ninikooo Митусова
    Россиянам нужно забыть дорогу в Абхазию, в России много прекрасных мест для отдыха. Пусть жители Абхазии учатся жить ...В Абхазии мы част...

Заменить "армию" мигрантов русской молодёжью: Найдено кардинальное решение сразу двух острых проблем России

Заменить "армию" мигрантов русской молодёжью: Найдено кардинальное решение сразу двух острых проблем России

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пока в Госдуме готовятся рассмотреть новый законопроект, касающийся трудоустройства подростков с 14 лет, учредитель Царьграда Константин Малофеев предложил кардинальное решение не только этой, но и ещё одной острой проблемы России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aleksandr Sobolev
((ты, тупая! И причем тут какой-то Гимпельсон и в обще эта непонятная таблица? 😜 (((ТОЛЬКО СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ (БЕЗ УПРАВЛЕНЦЕВ, ПОМОЩНИКОВ ЭТИХ ЖЕ ДЕПУТАТОВ, МВД, ПРОКУРАТУРЫ, СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА И ПРОЧИХ ЧИНОВНИКОВ - КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДЯТ!) - Первый заместитель министра финансов РФ Татьяной Нестеренко в 2023 году озвучила что общая численность сотрудников органов власти различных уровней в России — около 2,4 млн человек, что составляло примерно 3,3% от общего числа занятого в экономике населения.😆 ((искандерка я опять на тебя виртуально помочился! (((Как же легко унижать фактами потомков самых низших существ!
Ответить
6 час.
И
Искандер
Тебе, пидор/рагуль, неизвестен Гимпельсон, а ЛЮБАЯ таблица будет непонятна, по причине природной тупости. &quot;Помочиться&quot; ты, &quot;историк&quot;🤣🤣🤣, можешь только в собственные вонючие порты, а &quot;унизить&quot; тебя просто невозможно, как невозможно унизить глиста, даже насрав на него. Не для тебя, &quot;экономиста&quot;🤣🤣🤣, а для всех низших существ/рагулей, для которых &quot;непонятен&quot; показатель &quot;процент населения занятого в госуправлении&quot;, тех дебилов от рождения, которым картинки заменяют первоисточники ( в таблице нет скандинавов. значительно перекрывающих  показатели России). Вонять ты не перестанешь (говно не вонять не может), но поржать над &quot;экономистом&quot;🤣🤣🤣 всегда забавно.
Ответить
4 час.
Lora Некрасова
Во время моей молодости в СССР молодёжи до 18 лет разрешалось работать 6 часов в день. Но предприятиям предписывалось производить им оплату как за восьми часовой рабочий день. Поэтому многие предприятия просто не хотели брать на работу &quot;малолеток&quot;.
Ответить
2 час.
наверх