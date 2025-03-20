Заменить "армию" мигрантов русской молодёжью: Найдено кардинальное решение сразу двух острых проблем России

Aleksandr Sobolev ((ты, тупая! И причем тут какой-то Гимпельсон и в обще эта непонятная таблица? 😜 (((ТОЛЬКО СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ (БЕЗ УПРАВЛЕНЦЕВ, ПОМОЩНИКОВ ЭТИХ ЖЕ ДЕПУТАТОВ, МВД, ПРОКУРАТУРЫ, СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА И ПРОЧИХ ЧИНОВНИКОВ - КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДЯТ!) - Первый заместитель министра финансов РФ Татьяной Нестеренко в 2023 году озвучила что общая численность сотрудников органов власти различных уровней в России — около 2,4 млн человек, что составляло примерно 3,3% от общего числа занятого в экономике населения.😆 ((искандерка я опять на тебя виртуально помочился! (((Как же легко унижать фактами потомков самых низших существ!

И Искандер Тебе, пидор/рагуль, неизвестен Гимпельсон, а ЛЮБАЯ таблица будет непонятна, по причине природной тупости. "Помочиться" ты, "историк"🤣🤣🤣, можешь только в собственные вонючие порты, а "унизить" тебя просто невозможно, как невозможно унизить глиста, даже насрав на него. Не для тебя, "экономиста"🤣🤣🤣, а для всех низших существ/рагулей, для которых "непонятен" показатель "процент населения занятого в госуправлении", тех дебилов от рождения, которым картинки заменяют первоисточники ( в таблице нет скандинавов. значительно перекрывающих показатели России). Вонять ты не перестанешь (говно не вонять не может), но поржать над "экономистом"🤣🤣🤣 всегда забавно.