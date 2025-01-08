Пушков: Трамп позволяет Маску критиковать Британию, чтобы убрать Стармера

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что избранный президент США Дональд Трамп фактически поддерживает критику предпринимателя Илона Маска в адрес британского премьера Кира Стармера.
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