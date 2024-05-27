Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ЕС заблокировали семь актов о передаче Киеву 5 млрд евро на оружие

В ЕС заблокировали семь актов о передаче Киеву 5 млрд евро на оружие

В Совете ЕС находятся в заблокированном состоянии семь документов, которые позволили бы передать Украине €5 млрд на закупку вооружений, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

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