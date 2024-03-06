Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил во время традиционного брифинга с представителями СМИ, что российский лидер выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
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