Король Карл III и королева Камилла появились на скачках, чтобы поддержать лошадь Елизаветы II

Монархи с интересом наблюдали за соревнованиями GLOBALLOOKPRESS.COM/STEPHEN LOCK Карл III и королева Камилла сегодня неожиданно появились на ипподроме Эпсом-Даунс, чтобы посмотреть на лошадь, выведенную королевой Елизаветой II, в скачках стоимостью 500 000 фунтов стерлингов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии