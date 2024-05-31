Король Карл III и королева Камилла появились на скачках, чтобы поддержать лошадь Елизаветы II

Монархи с интересом наблюдали за соревнованиями GLOBALLOOKPRESS.COM/STEPHEN LOCK Карл III и королева Камилла сегодня неожиданно появились на ипподроме Эпсом-Даунс, чтобы посмотреть на лошадь, выведенную королевой Елизаветой II, в скачках стоимостью 500 000 фунтов стерлингов.