О видимости Парада планет в Новосибирске 3 июня сообщила астроном Виктория Дамм

Сегодняшний «Парад планет» – это астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказывается на одной прямой от Солнца с разбросом 20-30°, при этом их высота на небесной сфере более или менее близка.
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