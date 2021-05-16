За что ограбивший страну и народ Чубайс ненавидит советскую власть?

Либералы вновь объявили поход против нашей истории, СССР и коммунистов Дмитрий Родионов На фото: спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс (Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС) Материал комментируют: Александр Сегал Анатолий Баранов Советская власть была «омерзительной ложью», заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.