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За что ограбивший страну и народ Чубайс ненавидит советскую власть?

За что ограбивший страну и народ Чубайс ненавидит советскую власть?

Либералы вновь объявили поход против нашей истории, СССР и коммунистов Дмитрий Родионов На фото: спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс (Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС) Материал комментируют: Александр Сегал Анатолий Баранов Советская власть была «омерзительной ложью», заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

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