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Во Владивостоке предлагают лишить Илью Лагутенко звания Почетного гражданина

Во Владивостоке предлагают лишить Илью Лагутенко звания Почетного гражданина

Во Владивостоке общественники совместно с депутатами городских властей обсуждают возможность лишения Ильи Лагутенко, лидера группы «Мумий Тролль», звания Почетного гражданина.

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