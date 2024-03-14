США начали подготовку военных к боевым действиям в Арктике

Соединенные Штаты Америки начали подготовку военных к боевым действиям в Арктике с целью отстоять свое доминирование в этом регионе, что говорит о растущей обеспокоенности Вашингтона действиями России и Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Business Insider.