США начали подготовку военных к боевым действиям в Арктике

Соединенные Штаты Америки начали подготовку военных к боевым действиям в Арктике с целью отстоять свое доминирование в этом регионе, что говорит о растущей обеспокоенности Вашингтона действиями России и Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Business Insider.
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