Тот случай, когда буду признателен, если пояснят мне, в чем разница кейса Киева и Москвы. Высокий суд Лондона постановил, что судебный спор между страховщиками и лизинговыми компаниями относительно самолетов, которые застряли в Украине, должен рассматриваться в Украине, а не в Лондоне (источник — Reuters).