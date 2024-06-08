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Михаил Чаплыга: Лондонский суд признал, что украинские суды — это просто праздник какой-то

Михаил Чаплыга: Лондонский суд признал, что украинские суды — это просто праздник какой-то

Тот случай, когда буду признателен, если пояснят мне, в чем разница кейса Киева и Москвы. Высокий суд Лондона постановил, что судебный спор между страховщиками и лизинговыми компаниями относительно самолетов, которые застряли в Украине, должен рассматриваться в Украине, а не в Лондоне (источник — Reuters).

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