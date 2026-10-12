Цена нефти Brent впервые с 17 сентября превысила $106 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 17 сентября превысила $106 за баррель, следует из данных торгов.
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