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Аргументы и Факты

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Оперштаб Кубани опроверг сообщения о разливе нефтепродуктов в Черном море

Оперштаб Кубани опроверг сообщения о разливе нефтепродуктов в Черном море

Информация о разливе нефтепродуктов после атаки на танкер «Афрамакс Рио» в Черном море, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности, сообщил оперштаб Краснодарского края, ссылаясь на данные «Морспасслужбы».

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