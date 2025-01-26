В Латвии назвали предварительную причину повреждения кабеля в Балтийском море

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что, вероятно, подводный кабель между Латвией и Швецией, которым владеет компания «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC), был поврежден внешним воздействием.
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