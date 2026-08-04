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Аргументы недели

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ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины

ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины

В течение вечера 3 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.

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