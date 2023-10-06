ЦБ Австралии выпустил полугодовой отчет финстабильности

Резервный банк Австралии (RBA) традиционно опубликовал полугодовой обзор финансовой стабильности. ЦБ выдели несколько ключевых тезисов сегодняшнего и будущего состояния экономики: - Экономика Австралии хорошо подготовлена к преодолению вызовов на мировых финансовых рынках, но есть повышенные риски, связанные с потенциальным беспорядочным снижением цен на активы и замедлением в Китае - Десятилетний максимум процентных ставок в размере 4,1% несет риски финансового напряжения для.
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