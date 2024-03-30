500 млрд рублей будет стоить строительство четырех ГЭС в Сибири Энергопотребление в России растет стремительными темпами, при чем, особенно заметно это в Сибири и на Дальнем Востоке.
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500 млрд рублей будет стоить строительство четырех ГЭС в Сибири Энергопотребление в России растет стремительными темпами, при чем, особенно заметно это в Сибири и на Дальнем Востоке.
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