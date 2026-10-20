Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария, занимавшая свою должность всего пять дней, опубликовала снимок из Овального кабинета, на котором предположительно запечатлены детали секретного проекта администрации.
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