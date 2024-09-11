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Правительство Японии заявило, что следит за учениями и маневрами России и Китая

Правительство Японии заявило, что следит за учениями и маневрами России и Китая

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство Японии внимательно следит за командно-штабными учениями РФ "Океан-2024", а также за совместной активностью России и Китая в регионе.

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