Правительство Японии заявило, что следит за учениями и маневрами России и Китая

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство Японии внимательно следит за командно-штабными учениями РФ "Океан-2024", а также за совместной активностью России и Китая в регионе.
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