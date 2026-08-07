В Киеве признали недостаточную оборону Славянска

КИЕВ, 7 августа, ФедералПресс. Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым, в ходе которого основное внимание было уделено ситуации в Донбассе и вопросам обороны Славянска.
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