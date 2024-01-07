Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Сталин для многих — это мечта о справедливости": кинорежиссёр Сергей Урсуляк

"Сталин для многих — это мечта о справедливости": кинорежиссёр Сергей Урсуляк

На протяжении последних лет в российском обществе неуклонно растёт положительное отношение к товарищу Сталину.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Ниночка, этому &quot;фашисту&quot; скоро 87, он жил и видел все сталинские деяния и их последствия. Многое изучал. И всю жизнь занят в промышленном производстве. В дополнение: на всех примерах неудачного развития обстановки с общественным устройством пора всем понять, что нельзя иметь организацию  государственного управления страной фактически одним лицом. Это не столько не демократично, сколько опасно для самого народа. Я жил при сталине, хрущёве, Брежневе и др., и всегда была эта опасность. Сегодня она усилилась до такой степени, что законно возникают вопросы, зачем нам госдума, совет федерации и многие иные органы управления и власти, если все острые вопросы и проблемы общественно-хозяйственного устройства и развития ими легко отфутболиваются, не решаются. Напоминаю, мы ведь судей при Советах последних десятилетий избирали, а в милицию направляли с производства.
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1 час.
Александр Платов
Идиот ты, Выдрин!
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1 час.
Александр Платов
Ты  - ни кто иной, как типичный тоцкист!Читай - баран безголовый!
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58 мин.

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