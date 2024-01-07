"Сталин для многих — это мечта о справедливости": кинорежиссёр Сергей Урсуляк

БВ

Борис Выдрин

Ниночка, этому "фашисту" скоро 87, он жил и видел все сталинские деяния и их последствия. Многое изучал. И всю жизнь занят в промышленном производстве. В дополнение: на всех примерах неудачного развития обстановки с общественным устройством пора всем понять, что нельзя иметь организацию государственного управления страной фактически одним лицом. Это не столько не демократично, сколько опасно для самого народа. Я жил при сталине, хрущёве, Брежневе и др., и всегда была эта опасность. Сегодня она усилилась до такой степени, что законно возникают вопросы, зачем нам госдума, совет федерации и многие иные органы управления и власти, если все острые вопросы и проблемы общественно-хозяйственного устройства и развития ими легко отфутболиваются, не решаются. Напоминаю, мы ведь судей при Советах последних десятилетий избирали, а в милицию направляли с производства.