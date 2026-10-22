С начала 2026 года в Орловской области частные дома на рынке прибавили к стоимости 12,7%. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», проанализировав динамику в данному сегменте по регионам РФ.
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