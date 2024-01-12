Чемпионка Игр Журова назвала надуманными подозрения Израиля в отношении России

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова назвала абсурдом тот факт, что Израиль заподозрил Россию в причастности к отстранению национальной сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).