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Чемпионка Игр Журова назвала надуманными подозрения Израиля в отношении России

Чемпионка Игр Журова назвала надуманными подозрения Израиля в отношении России

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова назвала абсурдом тот факт, что Израиль заподозрил Россию в причастности к отстранению национальной сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

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