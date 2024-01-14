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Жасмин увлеклась экстримом

Жасмин увлеклась экстримом

В отличие от многих своих коллег певица решила на новогодние праздники не улетать из России и. Жасмин из личного архива Жасмин В отличие от многих своих коллег певица решила на новогодние праздники не улетать из России и отдыхать в Подмосковье.

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