Замгоссекретаря: успехи РФ в конфликте с Украиной повлияют на отношения США и КНР

Достижение Россией успехов в ходе конфликта на Украине повлияет на отношения США и КНР. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на мероприятии, организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, передает ТАСС.
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