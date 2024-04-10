Замгоссекретаря: успехи РФ в конфликте с Украиной повлияют на отношения США и КНР

Достижение Россией успехов в ходе конфликта на Украине повлияет на отношения США и КНР. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на мероприятии, организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, передает ТАСС.