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Филипович о ничьей с «Шахтером»: «По такой игре мы заслуживали три очка»

Нападающий «Атырау» Андрия Филипович прокомментировал матч 25-го тура КПЛ против «Шахтера» (2:2). – По такой игре мы заслуживали три очка.

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