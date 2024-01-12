Молодежный образовательный форум «Шерегеш» получил статус всероссийского

По итогам конкурса, который проводило федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», кузбасский молодежный образовательный форум «Шерегеш» вошел в число площадок, получивших статус «всероссийский».
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