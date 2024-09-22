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Юбка-карандаш: модели с описанием и фото

Юбка-карандаш: модели с описанием и фото

Мода меняется, а уникальная способность оставаться женственной остается навсегда. Один из символов женственности — юбка-карандаш, укоренилась в сознаниях людей как атрибут делового образа, придающий изгибам тела еще большей изящности.

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