В Обнинске первоклассника сбила машина

14 февраля в Обнинске произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. По данным полиции, в пятницу в 7 часов 45 минут в районе дома №2 по улице Курчатова 60-летний водитель машины Nissan Note на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу 7-летнему ребенку и допустил наезд.