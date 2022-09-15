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Смехотерапия
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Всё правильно. Так и должно быть. Только пчёлы после 2 август, а тем более осенью, не летают. Сразу видно, что автор ...
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да, честный директор - это здорово! )))))
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.
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