Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Всё правильно. Так и должно быть. Только пчёлы после 2 август, а тем более осенью, не летают. Сразу видно, что автор ...Пчела и Ангел
  • Ирина Чещина
    да, честный директор - это здорово! )))))Лапша
  • Фаина Гончарова
    Вы сделали мой день!Купидон

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