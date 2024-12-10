Комитет Госдумы одобрил идею взыскивать долги за коммуналку без суда

Законопроект рассмотрят в первом чтении через пару дней. Он позволит разгрузить судебные органы.Думский комитет по законодательству одобрил проект закона, который разрешит взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги во внесудебном порядке.
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