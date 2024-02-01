"Мне сказали, она изменяла": дело об убийстве мигрантом 17-летней девушки всё еще в суде

Трагедия, произошедшая в Новосибирске летом 2022 года, до сих пор будоражит местных жителей.13 февраля в суде Советского района Новосибирска начнутся прения сторон по уголовному делу об убийстве мигрантом 17-летней девочки.
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