15+ человек, которые и раньше сталкивались с халтурой, но с такой — точно впервые

В жизни нам часто приходится сталкиваться с людьми, у которых разный подход к работе. Одни стараются делать все качественно и прилагают к этому все усилия, а другие просто творят с девизом «И так сойдет».
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