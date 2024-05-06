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В Белоруссии выразили опасения насчет контингента НАТО в Сувалкском коридоре

В Белоруссии выразили опасения насчет контингента НАТО в Сувалкском коридоре

МИД Белоруссии: НАТО может оставить контингент в Сувалкском коридоре В Минске не исключают, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре, может остаться в этом месте на постоянной основе.

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