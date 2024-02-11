В ЯНАО прошло первенство округа по греко-римской борьбе

Ямальские спортсмены показали свои силы на первенстве округа по греко-римской борьбе. Среди участников соревнований разыграно 10 комплектов наград, сообщил департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.
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