Маркет "Сделано в Москве" откроется на форуме-фестивале "Москва 2030"

Маркет "Сделано в Москве" откроется в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Он будет работать на Болотной площади с 1 августа по 8 сентября с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 в пятницу и выходные дни.