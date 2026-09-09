В ГД предложили увеличить до 50 тыс. рублей лимит выплаты остатка маткапитала

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект об увеличении с 10 тыс. до 50 тыс. рублей размера неиспользованного остатка материнского капитала, который семья может получить в виде единовременной выплаты.
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