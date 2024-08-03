💧 В Феодосии из-за аварии на сетях без воды остались 2500 абонентов Как уточнили в пресс-службе «Воды Крыма», воды не будет ориентировочно до 16:00.
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💧 В Феодосии из-за аварии на сетях без воды остались 2500 абонентов Как уточнили в пресс-службе «Воды Крыма», воды не будет ориентировочно до 16:00.