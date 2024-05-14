Свердловский министр встретится со взбунтовавшимся коллективом онкоцентра

Врачи и персонал выразили недоверие главврачу из-за хамского отношения к сотрудникам.Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сегодня, 14 мая, встретится с коллективом областного онкодиспансера.
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