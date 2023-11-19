В Липецкой области вспоминали погибших в дорожно-транспортных происшествиях

Ежегодно в третье воскресенье ноября в мире отмечают День памяти жертв ДТП. В Липецке акция в память о жертвах ДТП состоялась на площади у Областного центра культуры, народного творчества и кино, на ступеньках которого была установлена инсталляция из 130 знаков аварийной остановки с именами людей, погибших в регионе с начала года.