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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бардачева удалили на 66-й минуте матча со «Спартаком». Защитник «Факела» толкнул Угальде плечом и получил вторую желтую

«Факел» остался в меньшинстве против « Спартака » после удаления Матвея Бардачева . Встреча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ проходит на «Лукойл Арене» (0:0, второй тайм).

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