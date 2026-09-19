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Регионы России

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Минпросвещения утвердило курс по искусственному интеллекту во внеурочной деятельности

Минпросвещения утвердило курс по искусственному интеллекту во внеурочной деятельности

Министерство просвещения России утвердило и направило в регионы рекомендации по систематизации внеурочной деятельности школьников.

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Новый комментарий от пользователя
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Ника

Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.