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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузя о сборной МФЛ: «Мы с Имаем не вызваны – не ходили на тренировки. Но Левшук и Прокоп остались в сборной – они популярнее нас, медийнее»

Представители «Амкала» Руслан Имаев и Дмитрий Кузькин не сыграют против сборной ФНЛ. «Нам косвенно объяснили, но не совсем понятно, причину не вызова в сборную Медиалиги.

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