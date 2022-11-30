Режиссер Роман Родин заступился за семью Пугачевой, даже не испытывая симпатии к Галкину*

Он назвал их «настоящими патриотами своей страны». Фото: из открытых источников 55-летний режиссер и близкий друг Примадонны заступился за нее, даже несмотря на то, что не питает позитивных чувств к Максиму Галкину (Признан иноагентом Минюстом РФ).