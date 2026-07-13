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Наш потерянный мир

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ВС РФ уничтожили бронемашину Stryker на Славянском направлении

ВС РФ уничтожили бронемашину Stryker на Славянском направлении

Боевую бронированную машину Stryker американского производства с личным составом ВСУ на славянском направлении уничтожили операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны России.

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